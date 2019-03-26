Сотрудники France Press проводят забастовку

26 марта 2019 18:47 (UTC+04:00)

Работники информационного агентства France Press (AFP) объявили во вторник о проведении 12-часовой забастовки начиная с 14:00 часов по местному времени. Об этом говорится в сообщении агентства, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

В заявлении представленных в AFP профсоюзов, которое приводит агентство на своей ленте, приводится призыв участвовать в забастовке, адресованный не только всем категориям работников центрального парижского офиса, но и региональных отделений во Франции, сотрудникам представительств в других странах. Забастовка проводится в знак протеста против плана генерального директора AFP Фабриса Фриса по сокращению 95 рабочих мест в пятилетний период.

Этот план был представлен Фрисом еще в 2018 году и уже привел к целому ряду конфликтов с профсоюзами и к нескольким забастовкам. В результате первоначально содержавшаяся в нем цифра в 125 рабочих мест была в январе этого года снижена до 95. Тем не менее и профсоюзы, и большинство работников считают, что сокращения недопустимы, так как значительно повысят трудовую нагрузку на персонал агентства. Профсоюзы также опасаются, что за планом Фриса кроется намерение в дальнейшем приступить к приватизации AFP.

План Фриса официально направлен на снижение затрат агентства в целом на €19 млн к 2023 году. Из них €14 млн должны прийтись на фонд заработной платы.

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