В США задержали мужчину, подозреваемого в ста случаях изнасилования детей

17 апреля 2019 10:44 (UTC+04:00)

Полиция в США задержала жителя штата Луизиана, подозреваемого в 100 случаях сексуального насилия над детьми, сообщает Trend со ссылкой на РИА Новости

Как сообщили в офисе шерифа округа Рапидс Пэриш, 71-летний житель города Пайнвилл Харви Джозеф Фаунтин был задержан 9 апреля через несколько недель после того, как в полицию обратился человек, заявивший, что Фаунтин изнасиловал его в детском возрасте.

Следователям удалось собрать улики, подтверждающие это обвинение, а также факты о насилии в отношении других детей.

Фаунтин совершал сексуальные преступления в 1970-80 годах. При этом в офисе шерифа отметили, что в каждом случае дети были младше 13 лет. Полиция не раскрывает точное число детей, подвергшихся насилию. Расследование продолжается.

Сообщается, что Фаунтин был помещен под стражу. За его освобождение был установлен залог в размере 1 миллиона долларов.

В штате Луизиана за подобные преступления может грозить наказание в виде пожизненного тюремного срока или смертной казни.

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