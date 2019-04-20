В Сирию за сутки вернулись более тысячи беженцев

Свыше тысячи беженцев вернулись в Сирию из Ливана и Иордании за минувшие сутки, передает Trend со ссылкой на РИА Новости

"За прошедшие сутки в САР с территорий иностранных государств возвратились 1 095 беженцев, в том числе из Ливана через пункты пропуска "Джейдет-Ябус", "Телль-Калах" – 359 человек (женщин – 108, детей – 183), из Иордании через пункт пропуска "Насиб" – 736 человек (женщин – 221, детей – 375)", - говорится в бюллетене.

Сообщается, что в места постоянного проживания внутри страны в течение суток вернулись 42 человека.

По данным центра, инженерные подразделения Сирии за сутки разминировали 3,2 гектара территорий в провинциях Деръа и Дамаск.

"Обнаружено и уничтожено 57 взрывоопасных предметов", - говорится в бюллетене.

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