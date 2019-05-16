Макрон заявил, что в США больше нет правительства, гарантирующего защиту частной жизни

Власть в США принадлежит частным корпорациям, и правительство этой страны не способно дать гражданам гарантии соблюдения их права на частную жизнь. Такое мнение высказал президент Франции Эмманюэль Макрон, выступая перед участниками салона инноваций Viva Technology в Париже, сообщает Trend со ссылкой на ТАСС .

"У США сегодня модель, полностью управляемая крупными частными игроками, над которыми больше нет демократического контроля. В США больше нет правительства, которое может давать гарантии на соблюдение вашего права на частную жизнь или по части политики в области изменения климата", - заявил Макрон.

В Китае же, по его словам, правительство играет слишком большую роль, и там не действуют западные стандарты защиты личных свобод и прав человека, в связи с чем Пекин испытывает трудности в некоторых странах с продвижением продукции своих компаний. В то же время президент признал, что "Китай создает мощную техническую модель", и что сам он не является сторонником "войны" с КНР.

Между тем, по мнению лидера Франции, "Европа может стать лидером технологий будущего, создавая демократически приемлемую технологическую [отрасль]".

"Мы строим конкурентоспособную, демократическую модель в Европе, движимую общим благом, когда правительства поддерживают бизнес, но создают правила, учитывающие изменение климата и защиту частной жизни. Единственные [правила], которые мы сможем в долгосрочной перспективе объяснить нашим согражданам", - добавил он. В этой связи глава государства вновь подтвердил намерение в рамках Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) ввести налоги на прибыль для гигантов цифровой отрасли, а также призвал не допустить массовой скупки технологических фирм крупными игроками рынка, пообещав заняться регулированием корпоративных слияний и поглощений.

Салон Viva Technology проходит в Париже с 16 по 18 мая, в нем принимают участие 9 тыс. стартапов, представители властей Франции и других стран, а на открытых площадках должны выступить 450 ораторов. Мероприятие охватывает самые разные отрасли - от искусственного интеллекта и квантовых компьютеров до технологий связи и внедрения цифровых технологий в различные отрасли.

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