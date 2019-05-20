Суд в Индонезии приговорил француза к смертной казни за контрабанду наркотиков

Суд Матарама приговорил 35-летнего гражданина Франции Феликса Дорфена к смертной казни через расстрел за контрабанду наркотических веществ, передает Trend со ссылкой на Агентство ТАСС

"Феликс Дорфен приговорен к смертной казни после признания его виновным во ввозе наркотиков [в Индонезию]", - заявил судья по данному делу Иснурил Сариф. Он подчеркнул, что строгость приговора обоснована "вероятным ущербом, который обвиняемый мог нанести молодежи страны".

Власти Индонезии арестовали Дорфена в аэропорту острова Ломбок в сентябре 2018 года. У него была обнаружена сумка, в которой находились около 3 кг наркотических веществ. В январе 2019 года он совершил побег из следственного изолятора, но был повторно заключен под стражу спустя две недели. Адвокат Дорфена намерен обжаловать приговор, утверждая, что француз мог не знать о запрещенном содержимом своей сумки.

Джакарта отменила мораторий на смертную казнь в 2013 году. Индонезия стала 33-м государством в мире, где преступления, связанные с незаконным оборотом наркотиков, караются высшей мерой наказания. С момента отмены моратория 18 наркоторговцев, преимущественно иностранцы, были казнены в этой стране. По данным за 2018 год, число наркоманов среди 260-миллионного населения Индонезии достигает 1,2 млн человек.

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