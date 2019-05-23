Премьер Пакистана поздравил Моди с победой его партии на выборах в Индии

23 мая 2019 16:29 (UTC+04:00)

Премьер-министр Пакистана Имран Хан поздравил индийского премьера Моди с победой его партии на выборах, передает Trend со ссылкой на РИА Новости

Ранее сообщалось, что правящий "Национальный демократический альянс" (НДА) во главе c партией "Бхаратия джаната парти" (БДП) по итогам подсчета голосов перешагнул рубеж в 272 места, необходимый для победы на парламентских выборах в Индии.

"Я поздравляю премьер-министра Моди с победой на выборах БДП и союзников. Надеюсь на сотрудничество с ним ради мира, прогресса и процветания в Южной Азии", - заявил лидер в своём микроблоге в Twitter.

Согласно данным ЦИК, по итогам подсчета голосов почти во всех округах "Бхаратия джаната парти" одержала победу на всеобщих выборах, получив 288 из 543 мест в парламенте. Сколько мандатов получила возглавляемая партией политическая коалиция "Национальный демократический альянс" (НДА), как ожидается, объявят к вечеру четверга.

Основной соперник БДП - старейшая в Индии политическая партия "Индийский национальный конгресс" (ИНК) - по предварительным данным, получила 51 место. Политологи предрекали, что Конгресс, на всеобщих выборах 2014 года завоевавший вместе со своими союзниками лишь 69 мест, в текущем году заметно укрепит свое положение в парламенте и получит со своими сторонниками примерно вдвое больше мандатов.

Голосование на выборах в Лок сабху проходило с 11 апреля по 19 мая во всех 29 штатах и семи союзных территориях республики. Итоги выборов, как ожидается, будут официально объявлены вечером 23 мая. Основная борьба развернулась между двумя политическими силами: правящей "Бхаратия джаната парти" и оппозиционной партией "Индийский национальный конгресс".

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