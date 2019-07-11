Пользователи Twitter сообщили о сбоях в работе сервиса

11 июля 2019 23:50 (UTC+04:00)

Пользователи из ряда стран жалуются на сбои в работе сервиса коротких сообщений Twitter. Об этом, как передает Trend со ссылкой на РИА Новости, следует из данных сайта Downdetector, который отслеживает сбои и отключения на популярных интернет-ресурсах.

По данным портала, перебои начались с 22.46 (GMT+4). Технические неполадки в работе сервиса в основном наблюдаются в США, Бразилии, Японии и некоторых европейских странах.

Больше всего жалоб поступило на проблемы с работой веб-сайта (53%). Также пользователи жалуются на работу мобильных приложений для iPhone и iPad (28%) и Android (17%).

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