Volvo отзывает 500 тыс. автомобилей по всему миру

Компания Volvo Cars отзывает около 500 тыс. машин, проданных во всем мире, из которых 86 тыс. - в самой Швеции. Как сообщает агентство ТТ, это решение принято из-за угрозы возгорания в моторном отсеке автомобилей, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По информации агентства, впускной коллектор, изготовленный из пластмассы, может расплавиться от высокой температуры работы двигателя. "В нескольких случаях это привело к возгоранию", - приводит ТТ слова пресс-секретаря компании Стефана Эльфстрёма. При этом он подчеркнул, что ни в одном из случаев люди не пострадали.

Отзываются модели 2014-2019 годов выпуска с 4-цилиндровым дизельным двигателем, который устанавливался на V40, V60, V70, S80, XC60 и XC90.

Компания-автопроизводитель свяжется с владельцами проблемных машин. Когда и как именно будет устраняться неисправность, пока неясно.

"Мы продолжаем работать над техническим решением проблемы. До этого мы просим наших покупателей быть внимательными к возможных сообщениям [бортового компьютера] о неисправностях двигателя. Если таковых нет, значит, машина исправна и ей можно спокойно пользоваться", - пояснил Стефан Эльстрём.

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