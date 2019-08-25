Су-57 усилят «русской отчаянностью»

25 августа 2019 06:00 (UTC+04:00)

Перспективный истребитель пятого поколения Су-57, находящийся под управлением опытного российского летчика, окажется особенно мощным оружием, заявил «Звезде» заслуженный летчик-испытатель, Герой России Юрий Ващук, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По его словам, Су-57 является гордостью Воздушно-космических сил (ВКС) России, равных которому сегодня в мире нет. «Помимо минимальной заметности для радаров во всех волновых диапазонах, включая инфракрасный и радиолокационный, самолет обладает сверхманевренностью и имеет возможность уходить от атак противника на сверхзвуковой скорости без форсажа», —уверен летчик-испытатель.

Герой России отметил, что многофункциональный Су-57 может решать как задачи завоевания превосходства в воздухе, так и работать по наземным и надводным целям. «А теперь добавьте к этому мастерство пилота и известную на весь мир решительность и отчаянность, которая свойственна только русскому человеку. Если наши летчики могли проявлять настоящие чудеса героизма на фанерных самолетах во время прошлой войны,то представляете, что они могут сделать на такой машине!» — сказал Ващук.

Ранее в августе китайский портал Sohu написал, что появление экспортной версии Су-57 разрушит монополию американских F-35 Lightning II.

В июле главный маршал авиации ВВС Индии Бирендер Сингх Дханоа заявил, что его страна готова рассмотреть вариант с приобретением истребителя Су-57 после того, как он будет принят на вооружение в российских Вооруженных силах.

В апреле 2018 года Jane's 360 сообщило, что Индия приостановила сотрудничество с Россией по проекту FGFA (Fifth Generation Fighter Aircraft), предполагающему создание на основе Су-57 первого индийского истребителя пятого поколения.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости категории
Oxxxymiron объявил, что больше не будет исполнять старые песни
В мире 07:22
Лидеры G7 обсудили вопрос о возвращении России, сообщают СМИ
В мире 07:20
Трамп сообщил о прогрессе по итогам первого дня саммита G7
В мире 07:17
СМИ анонсировали новое заявление Джонсона по "отступным" за Brexit
В мире 07:15
В США пять человек пострадали в результате удара молнии
В мире 06:45
AFP: Джонсон призвал США снять торговые ограничения для британских компаний
В мире 06:22
Лента новостей
Oxxxymiron объявил, что больше не будет исполнять старые песни
В мире 07:22
Лидеры G7 обсудили вопрос о возвращении России, сообщают СМИ
В мире 07:20
Трамп сообщил о прогрессе по итогам первого дня саммита G7
В мире 07:17
СМИ анонсировали новое заявление Джонсона по "отступным" за Brexit
В мире 07:15
В США пять человек пострадали в результате удара молнии
В мире 06:45
AFP: Джонсон призвал США снять торговые ограничения для британских компаний
В мире 06:22
Оператор задержанного Ираном британского танкера просил Путина о помощи
В мире 05:55
WSJ: помощники Трампа раскритиковали Макрона за давление на американского лидера
В мире 05:23
Нетаньяху подтвердил заявление военных по авиаударам в Сирии
В мире 05:11