Ракета взорвалась в иранском космическом центре

30 августа 2019 00:36 (UTC+04:00)

На стартовой площадке иранского космического центра взорвалась ракета. Об этом сообщает в четверг агентство Associated Press со ссылкой на снимки со спутников, передает Trend со ссылкой на "Интерфакс."

На сделанных в четверг утром снимках, на которые ссылается агентство, изображен иранский космодром в провинции Семнан. На фотографиях на стартовой площадке различим черный дым и тлеющие остатки ракеты.

Агентство отмечает, что в ближайшие дни Иран должен был провести запуск спутника Nahid 1. Однако пока неясно, имеет ли отношение к этому проекту взорвавшаяся ракета.

"Что бы это ни было, оно взорвалось, и вы смотрите на тлеющие остатки того, чем это должно было быть", - прокомментировал агентству снимки старший научный сотрудник Института международных исследований Мидлбери в Монтерее Дэвид Шмерлер.

Ранее сообщалось, что Иран неоднократно пытался вывести ракету-носитель в космос.

В январе 2019 года Иран неудачно осуществил запуск спутника - он не смог выйти на заданную орбиту.

27 июля с нового Национального космодрома имени имама Хомейни была запущена в космос ракета-носитель иранского производства "Симорг". Иран назвал успешным тот запуск. Однако американские СМИ со ссылкой на источники в разведке США сообщили, что запуск ракеты-носителя был неудачным. В госдепе США назвали провокацией испытание Ираном ракеты-носителя.

Ракета "Симорг" предназначена для вывода спутников весом до 250 кг на орбиту Земли высотой 500 км.

На космодроме находится первый стационарный стартовый комплекс Ирана.

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