БАКУ/Trend – Любая угроза Турции это угроза для НАТО, сказал глава управления по связям с общественностью администрации президента Турции Фахреттин Алтун. Об этом сообщает в четверг Trend.

Алтун отметил, что к большому сожаления именно ряд союзников Турции по НАТО активно вооружали террористов на севере Сирии, не осознавая опасность, которую они представляют.

Он отметил что, военная операция «Источник мира» нацелена не только против террористов РПК/YPG но и направлена на возвращению сирийских беженцев в Сирию.

Он также отметил, что военная операция «Источник мира» способствовала возвращению около 400 тысяч сирийских беженцев к себе на родину.

Отметим, что 23 октября в 12:00 по турецкому времени истек срок прекращения боевых действий в зоне военной операции на севере Сирии.

17 октября Вашингтон и Анкара договорились о приостановке военной операции «Источник мира» на севере Сирии сроком на 120 часов, в течение которых отряды YPG/PYD должны были покинуть северные районы Сирии.

(Автор: Руфиз Хафизоглу. Редактор: Юсиф Агаев.)

Твиттер: @rhafizoglu

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