"Легионеры Христа" признали 175 случаев насилия священников над детьми

В течение 80 лет священники и основатель католической религиозной организации "Легионеры Христа" Марсиаль Масиель совершили 175 актов насилия над детьми и несовершеннолетними, в преступлениях участвовали 33 сановника. Как передает Trend со ссылкой на РИА Новости, сообщается в докладе на сайте организации.

"С 1941 года по настоящее время 175 несовершеннолетних стали жертвами сексуального насилия, совершенного в общей сложности 33 священниками Конгрегации. Это число жертв включает по меньшей мере 60 несовершеннолетних, которые подверглись насилию со стороны отца Марсиаля Масиеля", - сказано в пояснении к докладу.

Отчет представляет сборную статистику по 21 стране, где ведёт работу орден, основанный в Мексике в середине ХХ века. Из 33 священников, обвиненных в насилии, 6 уже умерли, один осужден и еще один находится под следствием. Всего в организации сейчас состоят порядка 800 священников и 1000 семинаристов.

Согласно тексту доклада, исторический анализ случаев насилия над несовершеннолетними в организации "выявил цепочки насилия, когда жертва легионера по прошествии лет становилась агрессором, повторяя над другими перенесенное насилие. В этом смысле символично то, что 111 человек из числа пострадавших от действий Конгрегации подростков, были жертвами Марсиаля Масиеля, его жертв или жертв их жертв".

Основатель "Конгрегации легионеров Христа" и светского католического движения Regnum Christi (65 тысяч участников) Марсиаль Масиель скончался в 2008 году в возрасте 87 лет. Двумя годами ранее Папа Бенедикт XVI отстранил Масиеля от канонического процесса после изучения обвинений в его адрес.

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