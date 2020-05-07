Суперкомпьютер нашел самые эффективные препараты против COVID-19

Ученые из Университета Майнца использовали суперкомпьютер MOGON II для определения самых эффективных препаратов в борьбе с коронавирусной инфекцией, передает Trend со ссылкой на РЕН ТВ.

Продолжительность исследования составила два месяца. Его результаты опубликованы на сайте университета.

По словам ученых, компьютер провел 30 миллиардов одиночных вычислений с 42 тысячами различных медицинских веществ, которые описаны в открытых базах данных.

Компьютерное моделирование показало, как вещества связываются с определенными белками SARS-CoV-2 и препятствуют проникновению вируса в организм человека.

Оказалось, что предотвращать заражение вирусом и противостоять ему способны компоненты симепревира, паритапревира, гразопревира и велпатасвира. Эти вещества применяются при лечении гепатита C.

Также борьбе с COVID-19 может способствовать японская жимолость (активно применяется в китайской медицине), она используется в терапии пациентов с инфекцией верхних дыхательных путей.

Один из авторов исследования, профессор Томас Эфферт отметил, что результаты научной работы еще необходимо подтвердить лабораторными экспериментами и клиническими испытаниями.