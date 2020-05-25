Аргентинские ученые рассказали о суперраспространителях COVID-19. Об этом, как передает Trend со ссылкой на РЕН ТВ, сообщают "Известия".

По мнению исследователей, неравномерность числа заболевших в разных странах зависит не от штамма коронавируса и не от иммунитета нации, а от наличия или отсутствия в популяции суперраспространителей — людей, которые передают большое количество вирусов соотечественникам.

Этим предположением ученые объясняют различный процент летальных случаев коронавируса в разных странах.

Комментируя это исследование, заместитель директора по научной работе ИФХЭ РАН Олег Батищев отметил, что человек, получивший большую вирусную нагрузку, действительно, может стать тем самым суперраспространителем.

"Вирус инфицирует клетки человека, а не человека в целом, как обычно считается в моделях. Соответственно, один вирус, попавший в организм, инициирует одну клетку, которая затем произведет, скажем, 100 новых вирусов. Но если в человека попало 100 вирусов, в результате мы будем иметь 10 тыс. новых вирусов у этого одного человека", - пояснил он.