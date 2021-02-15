ВОЗ рекомендовала два варианта вакцины AstraZeneca от COVID-19 для экстренного применения

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) рекомендовала два варианта вакцины от коронавируса британско-шведской компании AstraZeneca и Оксфордского университета для экстренного применения. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба ВОЗ, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"ВОЗ сегодня включила в список для экстренного использования два варианта вакцины AstraZeneca и Оксфордского университета", - говорится в сообщении. Подчеркивается, что это решение "дает зеленый свет для применения этих вакцин в глобальном масштабе посредством [международного механизма доступа к вакцинам] COVAX".

Речь идет о "версиях вакцины", производство которых организовано соответственно на предприятиях AstraZeneca-SKBio в Республике Корея и в Институте сыворотки в Индии.

До сегодняшнего дня в списке препаратов ВОЗ, рекомендованных для экстренного применения против COVID-19, значилась только вакцина Comirnaty, разработанная совместно компаниями Pfizer из США и BioNTech из Германии. Она получила одобрение со стороны ВОЗ в последний день 2020 года. Как пояснили в ВОЗ, процедура включения в список препаратов, рекомендованных для экстренного применения, предусматривает оценку "безопасности и эффективности вакцин от COVID-19". Только после завершения этой процедуры препараты могут быть поставлены в страны мира через механизм COVAX. Кроме того, включение в список ВОЗ "позволяет странам ускорить их собственное регулятивное одобрение для импорта и применения вакцин".

В качестве кандидатов на утверждение ВОЗ фигурируют полтора десятка вакцин разных производителей.

ВОЗ придает большое значение механизму COVAX, в котором участвуют 190 стран и экономик. В соответствии с условиями программы страны с высоким уровнем доходов оплачивают приобретение вакцин для менее благополучных государств. Согласно планам, в рамках этого механизма к концу 2021 года должны быть произведены и равномерно распределены по всему миру 2 млрд доз вакцины. При этом более 330 млн доз вакцины, разработанной AstraZeneca и Оксфордским университетом, уже условно учтены в предварительном плане поставок через COVAX в первом полугодии 2021 года.