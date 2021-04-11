В НАСА объяснили «радугу» на Марсе

В мире 11 апреля 2021 22:10 (UTC+04:00)
В НАСА объяснили «радугу» на Марсе

На фотографии, сделанной марсоходом Perservance, на самом деле изображена не радуга, а другое явление, сообщается на странице НАСА в Twitter, передает Trend со ссылкой на Lenta.ru.

В агентстве уточнили, что радуга не могла появиться, потому что на планете недостаточно воды для конденсации, и она не может быть жидкой из-за слишком низких температур. Следовательно, капли не образуются, и свет не отражается от них.

«Многие спрашивают: это радуга на Марсе? Нет, ее здесь быть не может. Эта дуга - вспышка от линзы», - объяснили в НАСА.

Планетоход Perseverance сел на поверхность Марса в районе кратера Езеро 18 февраля. Это пятый американских марсоход, посетивший планету. В его задачи входит сбор образцов грунта, которые будут доставлены на Землю примерно через десять лет. На борту устройства также установлены система получения кислорода из атмосферы Марса и вертолет Ingenuity, который должен совершить полет в ближайшее время.

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