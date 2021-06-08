Представитель Мальдив избран председателем 76-й сессии Генассамблеи ООН
Представитель Мальдив Абдулла Шахид избран председателем 76-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
В пользу Шахида высказались представители 143 стран. За его соперника - представителя Афганистана Залмая Расула - проголосовали 48 человек. Воздержавшихся не было. Абдулла Шахид занимает должность главы МИД Мальдив.
Председатель Генассамблеи избирается по принципу ротации между пятью региональными группами. В этом году этот пост должен был занять представитель Азиатско-Тихоокеанского региона. Шахид вступит в должность в начале сессии в сентябре и будет занимать ее в течение одного года.
Лента новостей
Apple представила несколько новых функций для защиты конфиденциальности и обновленные операционные системы
Зангезурский коридор – потенциальный драйвер экономического развития всего региона – замгендиректора АМИ Trend Эмин Алиев на Московской конференции
В Азербайджане уголовное дело против еще 13 членов армянской террористической группировки направлено в суд
Азербайджан и Россия как владельцы нефти и газа в большей степени заинтересованы в кооперации – депутат
Некоторые освобожденные земли Азербайджана нашпигованы минами - Trend TV побеседовало с пострадавшим от армянского террора (ФОТО)
ГЭЦ Азербайджана сделал объявление в связи с приемом в магистратуру по специальностям, требующим особых способностей
Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева подписали некролог в связи с кончиной Рамиза Мамедова
Представлен проект "Моя Шуша" на музыку вдовы пилота-шехида Рашада Атакишиева с участием карабахских гази (ВИДЕО,ФОТО)
Команда маршалов Формулы-1 PwC в Азербайджане приняла участие в Гран-при Азербайджана 2021-го года (ФОТО)
Депутат Милли Меджлиса дал оценку освобождению в РФ полицейского после убийства 19-летнего азербайджанца
Объявленная Центробанком Азербайджана учетная ставка близка к среднему проценту инфляции – Unicapital
Каспийское направление является одним из ключевых в сотрудничестве России и Азербайджана - Гюльнара Мамедзаде
Страховому рынку Азербайджана удалось избежать масштабных негативных последствий, вызванных COVID-19
Участник Отечественной войны поделился впечатлениями после исполнения гимна Азербайджана в рамках Гран-при Формулы-1
Всемирная ассоциация советов прессы распространила обращение в связи с гибелью азербайджанских журналистов