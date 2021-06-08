Представитель Мальдив избран председателем 76-й сессии Генассамблеи ООН

Представитель Мальдив Абдулла Шахид избран председателем 76-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

В пользу Шахида высказались представители 143 стран. За его соперника - представителя Афганистана Залмая Расула - проголосовали 48 человек. Воздержавшихся не было. Абдулла Шахид занимает должность главы МИД Мальдив.

Председатель Генассамблеи избирается по принципу ротации между пятью региональными группами. В этом году этот пост должен был занять представитель Азиатско-Тихоокеанского региона. Шахид вступит в должность в начале сессии в сентябре и будет занимать ее в течение одного года.