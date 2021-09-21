Байден и Гутерриш обсудили на встрече пандемию, климат и предотвращение конфликтов

В мире 21 сентября 2021 08:54 (UTC+04:00)
Байден и Гутерриш обсудили на встрече пандемию, климат и предотвращение конфликтов

Президент США Джо Байден и генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш обсудили на встрече в понедельник борьбу с пандемией коронавируса, подготовку к новым угрозам в сфере здравоохранения, противодействие изменению климата, а также усилия с целью предотвращения конфликтов. Об этом говорится в заявлении, опубликованном пресс-службой Белого дома, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Как следует из документа, Байден и Гутерриш на встрече, состоявшейся на полях Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке, "подтвердили тесное партнерство между США и ООН, которое, в частности, базируется на общих ценностях, включая уважение всеобщих прав человека, основных свобод и международного права". Кроме того, они отметили, что "ключевую роль в преодолении главных вызовов современности" играют "многосторонний подход, защита демократии и основанный на правилах международный порядок".

Они также обсудили "необходимость совместной работы" с другими странами и ООН с тем, чтобы "покончить с пандемией нового коронавируса, подготовиться к угрозам в сфере здравоохранения в будущем, противодействовать изменению климата, укрепить продовольственные системы и продовольственную безопасность, удовлетворить потребности в гуманитарной помощи, предотвратить конфликты и смягчить их последствия, а также защищать права человека во всем мире". Байден отметил "уникальную роль ООН в обеспечении процветания, мира и безопасности для всех".

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