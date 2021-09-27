Найдены древнейшие следы пребывания человека в Америке

В мире 27 сентября 2021 05:56 (UTC+04:00)
Найдены древнейшие следы пребывания человека в Америке

Исследователи из Великобритании и США обнаружили в американском штате Нью-Мексико отпечатки ступней кроманьонцев возрастом 21-23 тысячи лет. Это самое древнее свидетельство пребывания человека в Америке. Статья ученых опубликована в журнале Science, передает Trend со ссылкой на "Ленту.Ru".

Несколько десятков следов обнаружил сотрудник национального парка Уайт-Сэндс, где в конце плейстоцена существовало несколько древних озер. Их не получалось датировать до сентября 2019 года, пока не удалось найти отпечатки с расположенными выше и ниже них отложениями.

Радиоуглеродное датирование обнаруженных семян руппии, проведенное исследователями из Геологической службы США, показало, что возраст отпечатков составляет от 21 до 23 тысяч лет. Последовательность отложений, отмечают исследователи, позволяет говорить о том, что отпечатки были оставлены во время одного из резких потеплений в последнем ледниковом периоде.

Судя по размерам, отпечатки были оставлены в основном подростками и детьми. Рядом с ними присутствуют и следы животных, в том числе мегафауны Северной Америки — мамонтов и мегатериев (гигантских ленивцев). Исследователи подчеркивают, что отпечатки в Уайт-Сэндс, в отличие от других археологических находок, представляют собой неоспоримое свидетельство того, что человек заселил Америку во время последнего ледникового периода, а не после него.

Ранее исследователям удалось обнаружить следы человеческой деятельности возрастом до 30 тысяч лет в пещере Чикиуита. Однако некоторые антропологи оспаривают находку: найденные каменные орудия трудно датировать, кроме того, они могли со временем переместиться в отложениях.

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