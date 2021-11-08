Объем рынка криптовалют превысил $3 трлн

Объем рынка криптовалют превысил в понедельник $3 трлн благодаря росту стоимости Ether и биткойну. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщило в понедельник агентство Bloomberg.

Новый рекорд стал очередным этапом почти четырехкратного роста объема рынка криптовалют на протяжении последнего года. Биткойн вырос на 5,6% до уровня $66,414 тыс., почти побив свой предыдущий рекорд в $67 тыс., Ether - на 3%. Значительный рост в понедельник показали также Binance Coin и Solana. В результате объем рынка продолжает расти и составляет уже около $3,3 млрд.

Рынок криптовалют при этом регулярно демонстрирует волатильность. Биткойн ранее после очередных рекордов неоднократно вновь значительно терял в цене.