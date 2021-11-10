В работе Instagram произошел сбой

Проблемы в работе социальной сети Instagram наблюдаются во вторник в США. Об этом сообщается в среду на сайте сервиса Downdetector, отслеживающего работу популярных интернет-ресурсов, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Как отмечает портал, 55% пользователей, сообщивших о неполадках, жалуются на работу приложения, 24% фиксируют проблемы при подключении к серверу, еще 22% отмечают трудности в работе сайта.

Также незначительный сбой был зарегистрирован в Великобритании.