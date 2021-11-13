Первый за 40 лет альбом ABBA возглавил британский хит-парад

Новый альбом группы ABBA под названием Voyage возглавил британский хит-парад, а сам шведский коллектив благодаря этому записал на свой счет сразу несколько достижений. Об этом говорится в заявлении, распространенном в пятницу компанией Official Charts company. Она отвечает за составление и публикацию музыкальных хит-парадов Соединенного Королевства, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Первый за 40 лет диск группы был выпущен всего лишь 5 ноября, и за неделю был продан в Великобритании в общей сложности 204 тыс. раз. По этому показателю Voyage установил рекорд этого года, а старт его продаж стал самым успешным за четыре с половиной года с момента выхода альбома Эда Ширана Divide в марте 2017 года.

Этот диск стал десятым в истории шведского коллектива, который смог подняться на самую высшую строчку чартов, а общее число недель, проведенных ABBA на вершине хит-парада альбомов в Великобритании, достигло 58. По этому показателю воссоединившаяся после многих лет группа уступает лишь Элвису Пресли и группе The Beatles.