Facebook провел исследование о вреде Instagram

Компания Facebook, которая недавно была переименована в Meta, в 2019 году провела собственное исследование, свидетельствующее о вреде социальной сети Instagram для подростков. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, в пятницу сообщила газета Asahi со ссылкой на внутренний документ Facebook.

По данным газеты, в исследовании приняли участие около 20 тыс. человек из шести стран, включая Японию. Согласно его результатам, 13,5% девушек в возрасте от 10 до 20 лет, у которых были выявлены суицидальные мысли и попытки самоповреждения, заявили об ухудшении этих состояний после просмотра ленты Instagram.

Кроме того, 32,4% девушек, испытывавших плохое самочувствие, сообщили об ухудшении своих симптомов в результате использования Instagram. При этом их доля превысила тех, кому Instagram помог бороться с плохим самочувствием, подчеркивает Asahi.

Сведений о том, как газета получила внутренний документ Facebook, не приводится.