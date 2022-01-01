Пластик оказался причиной опасных заболеваний

Группа ученых под руководством эксперта в области биомедицинских наук Калифорнийского университета Чанчэн Чжоу обнаружила, что химические элементы, которые содержатся в пластике, могут оказывать негативное влияние на сердечно-сосудистую систему, сообщает Trend со ссылкой на Газету.Ru.

Исследователи выяснили, что увеличение холестерина в плазме провоцируют фталаты. Это группа веществ, которые используют для добавок в пластмассу, чтобы повысить ее свойства гибкости и долговечности.

Попадая в организм фталаты вызывают экспрессию (синтез) основных белков, которые необходимы для транспортировки холестерина. В результате, как пишет издание, у человека увеличивается риск развития сердечно-сосудистых заболеваний.