Пластик оказался причиной опасных заболеваний
Группа ученых под руководством эксперта в области биомедицинских наук Калифорнийского университета Чанчэн Чжоу обнаружила, что химические элементы, которые содержатся в пластике, могут оказывать негативное влияние на сердечно-сосудистую систему, сообщает Trend со ссылкой на Газету.Ru.
Исследователи выяснили, что увеличение холестерина в плазме провоцируют фталаты. Это группа веществ, которые используют для добавок в пластмассу, чтобы повысить ее свойства гибкости и долговечности.
Попадая в организм фталаты вызывают экспрессию (синтез) основных белков, которые необходимы для транспортировки холестерина. В результате, как пишет издание, у человека увеличивается риск развития сердечно-сосудистых заболеваний.
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