ОДКБ и военные Казахстана разработают план передачи охраняемых объектов местным силовикам

Вывод миротворцев Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) из Казахстана состоится после выполнения задач, во взаимодействии с органами власти Казахстана и с привлечением российской военной авиации, сообщил командующий ВДВ России и контингентом миротворцев в Казахстане, генерал-полковник Андрей Сердюков, передает Trend со ссылкой на Интерфакс.

Миротворцев с техникой вывезут из Казахстана самолетами военно-транспортной авиации ВКС России, сказал он на брифинге во вторник. Он также заявил, что командование коллективных миротворческих сил ОДКБ совместно с Минобороны Казахстана разрабатывает сейчас "план по передаче охраняемых миротворцами объектов правоохранительным органам страны".

По словам Сердюкова, силы ОДКБ продолжают нести службу по охране важных государственных, военных и социально-значимых объектов Казахстана. "За последние сутки подразделения миротворцев ОДКБ взяли еще пять социально значимых объектов под охрану", - заявил он.