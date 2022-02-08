Johnson & Johnson приостановила производство своей вакцины от COVID-19
Американская компания Johnson & Johnson приостановила производство своей вакцины от коронавируса. Об этом во вторник сообщила газета The New York Times, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
Согласно сведениям издания, в конце 2021 года компания закрыла свой завод в нидерландском городе Лейден, где производилась вакцина. Остановка производства является временной: после паузы изготовление вакцины на заводе будет возобновлено. Как сообщает газета, компания готовится вновь запустить производство препарата в Лейдене в марте.
Один из источников газеты отметил, что из-за перерыва в производстве объемы поставок вакцины могут сократиться на несколько миллионов доз.
Подпишитесь на наши новости в Google News! Подписаться
Лента новостей
Провокации армянских сепаратистов вызывают справедливое недовольство в азербайджанском обществе - Анализ
Ретроспектива азербайджанских фильмов сыграет роль в информировании российских зрителей о нашем кинематографе - Аяз Салаев
Албано–удинская христианская религиозная община Азербайджана распространила заявление в связи с албанскими храмами, расположенными на освобожденных территориях
Пятая волна эпидемии коронавируса в Израиле: Около 318 тыс. зараженных, число госпитализированных сокращается
Последнее оборудование доставлено на Бакинский завод глубоководных оснований для проекта «Абшерон» — JOCAP
Ретроспектива азербайджанских фильмов в Москве вызовет интерес российского зрителя - директор киностудии "Азербайджанфильм" Фариз Ахмедов (ФОТО)
В рамках «TEKNOFEST Азербайджан» продолжается регистрация на конкурс «Любительское спутниковое моделирование»
Министр культуры Анар Керимов посетил народного артиста, прославленного ханенде Алибабу Мамедова (ФОТО)
Художница из Азербайджана удостоена международной премии Леонардо да Винчи в столице Великого Ренессанса (ФОТО)
Президент Ильхам Алиев принял участие в открытии реконструированной узловой 330-киловольтной подстанции «Яшма» (ФОТО/ВИДЕО)
Президент Азербайджана Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева всегда уделяют особое внимание семьям шехидов и ветеранам Отечественной войны - Севиль Микаилова (ФОТО)
Важно предоставить полную информацию о без вести пропавших в ходе первой Карабахской войны - Госдеп США
Баку и Таллинн имеют хороший потенциал для продолжения развития сотрудничества - Президент Эстонии (ФОТО)