В КНДР за сутки выявили 100 тыс. человек с симптомами лихорадки

Власти КНДР за прошедшие сутки выявили не менее 100 710 человек с симптомами лихорадки, общее число таких случаев с конца апреля на фоне распространения коронавируса составило более 3,55 млн. Об этом в понедельник сообщило агентство Yonhap, передает Trend со ссылкой на TACC.

Из общего числа больных лихорадкой поправились 3,36 млн человек, 188 тыс. проходят лечение. Число летальных исходов увеличилось на один случай и достигло 70.

Кроме того, Yonhap со ссылкой на источники в Китае сообщило, что с воскресенья в Пхеньяне был частично снят локдаун. "По словам нескольких северокорейцев, вчера с полудня в Пхеньяне был снят локдаун, работу возобновили ключевые учреждения и органы. Судя по всему, речь идет не о полной отмене, а об упреждающем ослаблении контроля в тех местах, где ситуация с коронавирусом стабилизировалась, как [поступали] в Китае", - приводятся слова источника в другом сообщении южнокорейского агентства.