Смертность из-за ковида в мире выросла впервые за месяц

Число новых случаев заражения коронавирусом в мире на этой неделе превысило 4,2 млн, что на 800 тыс. больше, чем за предыдущий аналогичный период, следует из подсчетов ТАСС, передает Trend. Заболеваемость ковидом достигла уровня второй половины мая.

Смертность из-за коронавируса при этом увеличилась впервые за месяц.

Самая высокая заболеваемость

Больше всего заболевших в сутки все еще регистрируют в США. И если две недели назад темпы распространения инфекции там несколько снизились, то сейчас вновь стали выявлять свыше 100 тыс. новых случаев в сутки. Всего же за последние семь дней там зарегистрировали около 658 тыс. инфицированных, что на 90 тыс. больше, чем за предыдущий аналогичный период.

На втором месте находится Германия, где в последние дни власти фиксируют 100-120 тыс. заразившихся. Темпы распространения инфекции за неделю выросли там сразу в полтора раза.

Далее следует Франция, где суточные показатели приблизились к 80 тыс. новых случаев. Это максимум за последние два месяца.

Резкий скачок заболеваемости отмечается в Бразилии, где ковид ежедневно диагностируют уже примерно у 70 тыс. человек (рост по сравнению с прошлой неделей почти вдвое). Таких высоких показателей в стране не отмечалось с начала марта.

Пятую строчку занимает Италия, где в сутки сейчас регистрируют свыше 50 тыс. новых случаев. Неделю назад ковид выявили примерно у 30 тыс. человек.

Рост смертности

За семь дней из-за COVID-19 умерли 9,7 тыс. человек, что на 1 тыс. больше, чем на прошлой неделе.

На первое место по смертности вышла Бразилия, где за семь дней умерли около 1,4 тыс. человек. По сравнению с предыдущим аналогичным периодом этот показатель вырос почти вдвое.

При этом в США, которые до этого более двух месяцев занимали первую строчку, смертность также пошла вверх. За неделю там было зарегистрировано 1,36 тыс. летальных случаев (за предыдущие семь - 1,2 тыс.).

Третью строчку занимает Россия, где уже вторую неделю фиксируют менее 500 умерших и смертность продолжает снижаться.