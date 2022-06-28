Число заразившихся коронавирусом в мире превысило 540 млн

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в мире превысило 540 млн, а число летальных исходов из-за инфекции - 6,32 млн. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщила в понедельник Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

27 июня в ВОЗ поступили сведения о 540 923 532 инфицированных и 6 325 785 умерших с начала пандемии. Число заразившихся увеличилось с 23 июня, когда был опубликован предыдущий информационный бюллетень ВОЗ, на 1 590 289, летальных исходов - на 2 989.

Статистика организации учитывает только официально подтвержденные сведения о заразившихся и умерших, предоставляемые государствами. Отметка 500 млн заразившихся была пройдена 14 апреля, 400 млн - 10 февраля, 300 млн - 8 января, 200 млн - 5 августа прошлого года.

Больше всего подтвержденных случаев заражения, данные о которых поступили в ВОЗ, зарегистрировано в США - 85 673 420. Далее следуют Индия (43 407 046), Бразилия (31 890 733), Франция (29 495 945) и Германия (27 771 911).