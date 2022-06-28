Более 3,4 тыс. случаев оспы обезьян выявили с начала года в 50 странах - ВОЗ

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) располагает сведениями о 3 413 подтвержденных лабораторным путем случаях заражения с начала 2022 года оспой обезьян в 50 странах и об одном летальном исходе. Об этом, как сообщает Trend со ссылкой на ТАСС, говорится в опубликованном во вторник в Женеве информационном бюллетене ВОЗ.

"С 1 января по 22 июня 2022 года в ВОЗ поступили сообщения о 3 413 случаях заболевания оспой обезьян и об одной смерти от этой болезни из 50 стран и территорий, расположенных в пяти регионах ВОЗ", - отметили в организации. Со времени публикации 17 июня предыдущего информационного бюллетеня в восьми странах было выявлено 1 310 новых заразившихся.

Большинство случаев оспы обезьян (86%) приходится на Европейский регион. Далее следуют Америка (11%), Африка (2%), Восточное Средиземноморье (менее 1%) и Азиатско-Тихоокеанский регион (менее 1%). Из стран наиболее высокая заболеваемость сейчас в Великобритании, где оспой обезьян заразились 793 человека, а также в Германии (521), Испании (520), Португалии (317), Франции (277), Нидерландах (167) и США (142). В остальных 43 государствах и территориях число заболевших не превышает 100. Единственный на настоящий момент летальный исход зарегистрирован в Нигерии.