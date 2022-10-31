В мире впервые с середины октября из-за ковида умерли более 10 тыс. человек за неделю

Число новых случаев заражения коронавирусной инфекцией за неделю в мире увеличилось на 2,5 млн, что на 0,6 млн меньше, чем за предыдущий аналогичный период. Как передает Trend, об этом следует из подсчетов ТАСС. Заболеваемость ковидом снизилась впервые с начала месяца.

Однако смертность резко выросла. Число летальных исходов за минувшие семь дней превысило 10 тыс., чего не было с середины октября.

Снижение заболеваемости

Существенное снижение темпов распространения инфекции фиксируется в европейских странах. Так, в Германии по сравнению с прошлой неделей показатели упали вдвое. Сейчас там диагностируют ковид примерно у 60 тыс. человек в сутки.

В Италии и Франции ежедневно заболевают около 30 тыс. жителей, что для обеих стран является минимумом с сентября. Снижение также отмечается в Испании, Нидерландах, Австрии и других странах.

Заболеваемость идет вниз и в некоторых государствах Америки. В частности, в США и Мексике она опустилась до значений весны.

В России же показатели за неделю снизились на четверть.

При этом в азиатских странах, например в Южной Корее и Японии, отмечается рост.

Рост смертности

В мире за неделю из-за коронавируса умерли около 10,4 тыс. человек, что на 0,7 тыс. больше, чем за предыдущий аналогичный период.

При этом США все еще на первой позиции по смертности. За последние семь дней в стране зарегистрировали около 1,3 тыс. летальных случаев. На втором месте Россия, где за неделю умерли 0,6 тыс. человек. В обеих странах смертность по сравнению с прошлой неделей опустилась на 10-15%.

Однако рост показателей произошел за счет европейских стран, где с начала осени резко росла заболеваемость. Так, во Франции и в Италии смертность выросла в полтора раза по сравнению с началом месяца, в Германии - вдвое. Также она вновь стала расти в Японии.