У Соломоновых островов произошло землетрясение магнитудой 7,3

Землетрясение магнитудой 7,3 произошло во вторник на Соломоновых островах, расположенных в юго-западной части Тихого океана. Об этом сообщила сейсмологическая сеть обсерватории Гонконга, зарегистрировавшая подземные толчки в 10:03 по китайскому времени, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Эпицентр колебаний находился в 56 км от Хониары (население около 65 тыс. человек). По данным Геологической службы США, очаг землетрясения залегал на глубине 13,6 км. Национальный центр предупреждения о цунами США выпустил оповещение об угрозе волны. Согласно прогнозам центра, из-за землетрясения возможно цунами в пределах 300 км от эпицентра подземных толчков вдоль побережья Соломоновых островов.