Президент Южной Кореи заявил, что не против саммита с лидером КНДР

Президент Республики Корея Юн Сок Ёль заявил, что не против встретиться с лидером КНДР Ким Чен Ыном, но переговоры должны проходить не только ради демонстрации, нужны практические результаты, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Совсем нет причин отказываться от саммита, - заявил он в интервью газете "Чосон ильбо", опубликованном в понедельник. - Только народ, вероятно, уже немного устал от показных переговоров на высшем уровне". Предыдущий южнокорейский лидер Мун Чжэ Ин несколько раз встречался с Ким Чен Ыном.

"В первую очередь надо начать с гуманитарных вопросов, открыть дверь контактам и диалогу между Югом и Севером. Следует провести определенное число дискуссий, задать направление", - пояснил Юн Сок Ёль. "Только так саммит может принести полезные результаты, о которых мы можем сообщить народу и странам-соседям. Нет причин отказываться от саммита, но поможет ли показной саммит миру на Корейском полуострове?" - добавил он.

Ранее правительство Республики Корея выступило с инициативой, которая подразумевает предоставление экономической помощи КНДР в обмен на отказ Пхеньяна от ядерного оружия. В КНДР это предложение раскритиковали.