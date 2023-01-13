Глава МВФ заявила, что США смогут избежать рецессии в 2023 году

Директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева заявила о наличии оснований полагать, что экономика США в нынешнем году сможет избежать рецессии, а если она и начнется, то это будет "очень мягкая рецессия". Ее слова приводит в четверг агентство Reuters, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По словам Георгиевой, рынок труда в США остается устойчивым, а потребительский спрос высоким, несмотря на увеличение процентных ставок, которое было необходимо для борьбы с инфляцией. Кроме того, источники роста экономики стали более диверсифицированными. "Это дает некоторые основания ожидать, что США смогут избежать рецессии", - заявила она журналистам. "И на самом деле я бы даже сказала, что если в технических терминах это и будет рецессией, то это будет очень мягкая рецессия", - добавила она.

Георгиева отметила, что экономисты традиционно спорят по поводу самого определения рецессии. При этом, по ее словам, она склоняется к сценарию, при котором в США будет наблюдаться плавное замедление темпов экономического роста, не переходящее в рецессию.

В своем октябрьском докладе о перспективах развития мировой экономики МВФ прогнозировал, что в 2023 году темпы роста ВВП США окажутся на уровне 1%. В свою очередь Всемирный банк (ВБ) в опубликованном 10 января докладе сообщил, что рост ВВП США, по оценкам его экспертов, в 2023 году составит 0,5%.

ВВП США показал последовательное снижение в первых двух кварталах 2022 года, что считается признаком рецессии. С апреля по июнь он сократился на 0,6% в годовом исчислении в результате резкого роста потребительских цен и повышения базовой процентной ставки. В первом квартале ВВП сократился на 1,6%. Федеральная резервная система (ФРС) США, выполняющая функции центрального банка, несколько раз в 2022 году повышала процентную ставку с целью сдержать рост потребительских цен.

Однако ряд других экономических показателей - состояние фондового рынка, снижение безработицы и появление новых рабочих мест - свидетельствуют о том, что американская экономика пока остается достаточно устойчивой. В конце декабря Министерство торговли США улучшило оценку роста ВВП страны в третьем квартале 2022 года с 2,9% до 3,2% в годовом исчислении.