В ДР Конго обстреляли вертолет ООН

Неизвестные обстреляли в воскресенье на востоке Демократической Республики Конго (ДКР) вертолет Миссии ООН по стабилизации в ДРК (МООНСДРК), погиб один миротворец. Об этом сообщило Agence France-Presse со ссылкой на представителя миссии, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Вертолет был обстрелян около 15:00 по местному времени во время полета в город Гома, административный центр конголезской провинции Северное Киву. Погибший миротворец, по данным Agence France-Presse, был гражданином ЮАР. Еще один человек получил ранения, сведений о его состоянии не приводится.

Кто именно обстрелял вертолет миссии ООН, неизвестно.

МООНСДРК была создана решением ООН летом 2010 года. Она имеет мандат на защиту мирного населения в ДРК и оказание поддержки правительству страны в его работе по стабилизации и укреплению мира. На текущий день общая численность МООНСДРК составляет немногим более 20 тыс. человек, включая контингент в 14 тыс. военнослужащих.