Чехия вслед за ФРГ подала Швейцарии заявку на покупку танков Leopard 2

Чехия вслед за ФРГ обратилась к Швейцарии с запросом на продажу танков Leopard 2 германского производства. Об этом в понедельник заявила глава федерального департамента обороны, защиты населения и спорта Швейцарской Конфедерации Виола Амхерд в эфире телеканала SRF, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Да, у нас есть запрос из Германии, а между тем есть еще запрос из Чехии. Мы хотим <...> сохранить определенный запас, чтобы мы могли гарантировать безопасность нашей стране. Кроме того, будет определенное количество танков, которые нам не нужны и которые могут быть поставлены, если парламент решит их списать", - отметила Амхерд, комментируя вопрос экспорта танков Leopard 2.