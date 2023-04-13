КНДР запустила, предположительно, баллистическую ракету в сторону Японского моря

КНДР в четверг совершила запуск, предположительно, баллистической ракеты в сторону Японского моря. Об этом сообщила Береговая охрана Японии, передает Trend со ссылкой на ТАСС

Японские сторожевики призывают находящиеся в регионе суда в случае обнаружения обломков ракеты не приближаться к ним, а незамедлительно связаться с властями. Министерство обороны Японии в настоящее время занимается сбором информации о новом ракетном пуске Пхеньяна.

Это уже 12-й ракетный пуск КНДР в этом году.

Kyodo сообщает, что запущенная КНДР баллистическая ракета упала в море за пределами японской экономической зоны.

Агентство также передает, что премьер-министр Японии Фумио Кисида распорядился обеспечить безопасность морских и воздушных судов после запуска баллистической ракеты КНДР. Кроме того, он поручил ведомствам предоставлять оперативную информацию населению и обеспечить готовность в случае возникновения непредвиденной ситуации.