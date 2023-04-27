Выручка корпорации Meta выросла на 3%

Выручка американской корпорации Meta в первом квартале выросла на 3% в годовом исчислении, превзойдя ожидания аналитиков. Соответствующие данные приводятся в опубликованной в среду финансовой отчетности корпорации, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По итогам трехмесячного периода, завершившегося 31 марта, выручка Meta составила $28,6 млрд. За аналогичный период прошлого года выручка корпорации составляла $27,9 млрд, таким образом в годовом исчислении она выросла на 3%. Как подчеркивает телекомпания СNBC, финансовые показатели Meta за минувший квартал превзошли ожидания аналитиков, которые предрекали ей выручку в размере не более $27,6 млрд.

Чистая прибыль компании по итогам квартала составила $5,7 млрд по сравнению с $7,4 млрд годом ранее, снижение составило 24%. При этом, как отмечает СNBC, по этому критерию показатели компании также превзошли ожидания аналитиков, которые ожидали большего сокращения прибыли.