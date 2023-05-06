Китай призвал правительство талибов решительно бороться с терроризмом

Министр иностранных дел Китая Цинь Ган в субботу указал на необходимость решительной борьбы с терроризмом на встрече в Исламабаде с Амиром Ханом Муттаки, который временно исполняет обязанности министра иностранных дел Афганистана в правительстве, сформированном движением "Талибан", передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Вы должны держать обещание и на деле бороться с терроризмом, наносить решительные удары по террористам, в том числе по "Исламскому движению Восточного Туркестана", обеспечивать безопасность граждан и организаций Китая, находящихся в Афганистане", - приводит слова Цинь Гана сайт китайского внешнеполитического ведомства.

По словам главы МИД КНР, Пекин уважает суверенитет, независимость, а также территориальную целостность Афганистана и будет углублять с ним сотрудничество по всем направлениям. "Мы поможем афганской стороне как можно скорее добиться самостоятельности, мира, стабильности, развития и процветания", - подчеркнул он.