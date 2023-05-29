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Байден поздравил Эрдогана с победой на президентских выборах в Турции

В мире Материалы 29 мая 2023 02:36 (UTC +04:00)
Байден поздравил Эрдогана с победой на президентских выборах в Турции

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БАКУ /Trend/ - Президент США Джо Байден поздравил Реджепа Тайипа Эрдогана с победой во втором туре выборов президента Турции.

Как сообщает Trend, об этом Джо Байден написал на своей странице в Twitter.

"Поздравляю президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана с переизбранием. Я жду дальнейшего сотрудничества в качестве союзника по НАТО в сферах двусторонней политики и общих мировых вызовов", - отметил американский лидер.

Отметим, что Реджеп Тайип Эрдоган был переизбран президентом Турции.

Он победил во втором туре президентских выборов, набрав 52,14% голосов.

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