Байден поздравил Эрдогана с победой на президентских выборах в Турции

БАКУ /Trend/ - Президент США Джо Байден поздравил Реджепа Тайипа Эрдогана с победой во втором туре выборов президента Турции.

Как сообщает Trend, об этом Джо Байден написал на своей странице в Twitter.

"Поздравляю президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана с переизбранием. Я жду дальнейшего сотрудничества в качестве союзника по НАТО в сферах двусторонней политики и общих мировых вызовов", - отметил американский лидер.

Отметим, что Реджеп Тайип Эрдоган был переизбран президентом Турции.

Он победил во втором туре президентских выборов, набрав 52,14% голосов.