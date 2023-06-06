В Японии заявили, что борьба за СПГ не прекратится в ближайшее время

БАКУ /Trend/ - Глобальная борьба за СПГ не прекратится в ближайшее время из-за превышения спроса на этот вид топлива над его предложением. Этот дисбаланс может еще больше усилиться к 2025 году, говорится в принятом во вторник ежегодном докладе правительства Японии, крупнейшего в мире импортера этого вида топлива, передает Trend.

«Рост производственных мощностей СПГ не будет поспевать за спросом, мировые мощности поставок СПГ будут сокращаться относительно спроса примерно до 2025 года, и, другими словами, ситуация со спросом и предложением ухудшится», — говорится в докладе.

Поэтому в Японии не ожидают, что мировая борьба за СПГ закончится в ближайшее время, однако «спотовые цены на СПГ могут превышать цены по долгосрочным контрактам до второй половины 2020-х годов».