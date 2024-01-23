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Японская принцесса будет работать в «Красном кресте»

В мире Материалы 23 января 2024 05:00 (UTC +04:00)
Японская принцесса будет работать в «Красном кресте»

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Инглаб Мамедов
Инглаб Мамедов
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БАКУ /Trend/ - Дочь японского императора Нарухито принцесса Айко с 1 апреля поступит на работу в Японское общество «Красного креста», где будет работать по контракту.

Об этом сообщило Управление императорского дворца, передает Trend.

В настоящее время принцесса учится на филологическом факультете Университета Гакусюин, куда поступила в 2020 году. Там она изучает японскую литературу, а также проходит курсы английского и испанского языков. В марте она должна завершить учебу, после чего и поступит на работу в «Красный крест», передает телеканал NHK.

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