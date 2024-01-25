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Хуситы провели операцию против США в Аденском заливе

В мире Материалы 25 января 2024 01:34 (UTC +04:00)
Хуситы провели операцию против США в Аденском заливе

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Инглаб Мамедов
Инглаб Мамедов
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БАКУ /Trend/ - Повстанцы-хуситы из йеменского движения "Ансар Аллах" объявили о проведении военной операции против кораблей ВМС США в Аденском заливе и Баб-эль-Мандабском проливе.

Как передает Trend, об этом в своем Telegram-канале сообщил военный представитель движения Яхья Сария.

Сария отметил, что результатом операции стало прямое попадание в американский военный корабль, что вынудило два американских торговых судна отойти и повернуть назад.

Сообщается, что хуситы применили "несколько баллистических ракет" в "столкновении, продолжавшемся более двух часов", некоторые из которых "достигли своих целей", несмотря на попытки американской стороны их отразить.

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