Хуситы провели операцию против США в Аденском заливе

БАКУ /Trend/ - Повстанцы-хуситы из йеменского движения "Ансар Аллах" объявили о проведении военной операции против кораблей ВМС США в Аденском заливе и Баб-эль-Мандабском проливе.

Как передает Trend, об этом в своем Telegram-канале сообщил военный представитель движения Яхья Сария.

Сария отметил, что результатом операции стало прямое попадание в американский военный корабль, что вынудило два американских торговых судна отойти и повернуть назад.

Сообщается, что хуситы применили "несколько баллистических ракет" в "столкновении, продолжавшемся более двух часов", некоторые из которых "достигли своих целей", несмотря на попытки американской стороны их отразить.