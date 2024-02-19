Правительство Франции урежет свои расходы на €10 млрд

БАКУ /Trend/ - Министр экономики, финансов, промышленного и цифрового суверенитета Франции, Брюно Ле Мэр, заявил, что правительство Франции вынуждено пересмотреть свои прогнозы по росту экономики в сторону снижения и планирует сэкономить €10 млрд за счет сокращения расходов министерств, передает Trend.

"Наша оценка на 2024 год была 1,4%, после пересмотра рост будет на уровне 1%", - заявил Брюно Ле Мэр.

Он отметил, что хотя рост экономики останется на уровне 1%, необходимо учитывать геополитический контекст, включая конфликт на Украине, события на Ближнем Востоке, а также замедление экономики в Китае и рецессию в Германии.