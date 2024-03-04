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ХАМАС не согласился с формулой по обмену пленными с Израилем

В мире Материалы 4 марта 2024 03:34 (UTC +04:00)
ХАМАС не согласился с формулой по обмену пленными с Израилем

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Инглаб Мамедов
Инглаб Мамедов
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БАКУ /Trend/ - Палестинское движение ХАМАС не согласилось на преложенные США условия по обмену заложников на палестинских заключенных в Израиле, сообщают источники, передает Trend.

Согласно информации, США представили формулу обмена 40 заложников, удерживаемых в секторе Газа, на несколько сотен палестинцев, содержащихся в израильских тюрьмах.

Причины, по которым ХАМАС не принял эти условия, не указаны.

Сообщается, что отказ палестинского движения может быть одной из причин, по которой Израиль не направил свою делегацию на переговоры в Каир.

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