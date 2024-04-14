В Иране заявили о завершении операции против Израиля

БАКУ /Trend/ - Иран завершил операцию против Израиля, но готов в случае необходимости к дальнейшим действиям. Об этом сообщил начальник Генштаба ВС Ирана Мохаммад Багери.

"Операция, с нашей точки зрения, завершилась. Но вооруженные силы готовы и будут действовать в случае необходимости", - заявил Багери.

Отметим, что 14 апреля Иран провел операцию против Израиля, в ходе которой выпустил по Израилю десятки беспилотников и ракет.

Напомним, что 1 апреля в результате авиаудара Израиля по району Меззе в Дамаске погибли 13 человек, в том числе командующий иранским Корпусом стражей исламской революции (КСИР) в Сирии и Ливане генерал Мохаммад Реза Захеди и его заместитель Мохаммад Хаджи Рахими. С тех пор напряженность между Ираном и Израилем возросла.