"Реал" обыграл "Манчестер Сити" и вышел в полуфинал Лиги чемпионов

БАКУ /Trend/ - В ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов испанский футбольный клуб "Реал" одержал победу над английским "Манчестер Сити", передает Trend.

Первая игра завершилась вничью со счетом 3:3. Основное время второй встречи закончилось результативной ничьей 1:1, с голами Родриго за "Реал" (12-я минута) и Кевина Де Брюйне за "Манчестер Сити" (76-я минута).

В дополнительное время соперники голов не забили, а в серии пенальти "Реал" одержал победу - 4:3.

В полуфинале мадридская команда встретится с германской "Баварией", которая в 1/4 финала оказалась сильнее английского "Арсенала" (2:2, 1:0).