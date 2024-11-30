Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. В мире

Сирийская армия усилила оборону на севере провинции Хама

В мире Материалы 30 ноября 2024 22:58 (UTC +04:00)

Читайте Trend в

Инглаб Мамедов
Инглаб Мамедов
Все материалы

БАКУ /Trend/ - Сирийская армия усилила оборону на северной границе провинции Хама.

Как передает Trend, об этом сообщило Главное командование ВС Сирии.

Было отмечено, что сообщения о проникновении туда террористов не соответствуют действительности.

"Опубликованные на страницах и платформах новости о проникновении вооруженных террористических организаций в города на севере провинции Хама не соответствуют действительности", - сообщили в Командовании.

В Главном командовании подчеркнули, что вооруженные силы «укрепили линию обороны» и полностью готовы «отразить любое возможное нападение».

Лента

Лента новостей

Читать все новости