Турция готова взять на себя ответственность за все необходимое для обеспечения единства Сирии - Фидан

БАКУ /Trend/ - Турция готова взять на себя ответственность за все, что необходимо сделать, чтобы залечить раны Сирии. Об этом заявил министр иностранных дел Турции Хакан Фидан, передает Trend.

"Отказ сирийского режима от инициативы, инициированной нашим уважаемым Президентом, предвидя предстоящий процесс в Сирии, привел к развитию событий, которые нас оправдали.

Турция готова взять на себя ответственность за все, что необходимо сделать, чтобы залечить раны Сирии и обеспечить ее единство, целостность и безопасность.

Таким образом, миллионы сирийцев, вынужденных покинуть свои дома, смогут вернуться на свои земли", - заявил Хакан Фидан.