Конференция в ИСЕСКО посвятит 300-летию Махдумгулу Фараги

БАКУ /Trend/ - 18 декабря в штаб-квартире Всемирной исламской организации по образованию, науке и культуре (ИСЕСКО) в Рабате пройдет конференция, посвященная 300-летию великого туркменского поэта Махдумгулу Фараги. Мероприятие организуют ИСЕСКО, ТЮРКСОЙ и Министерство иностранных дел Туркменистана.

Как сообщает Trend со ссылкой на ИСЕСКО, в конференции примут участие генеральный директор ИСЕСКО, генеральный секретарь ТЮРКСОЙ, делегация Туркменистана, а также представители СМИ и общественности.

На конференции будут обсуждаться жизнь и творчество Махдумгулу Фараги, его философские взгляды и его вклад в развитие межкультурного диалога. В рамках мероприятия также планируется показать документальный фильм о жизни поэта, а завершится событие гала-концертом.